В бассейне на балконе: Слава Каминская показала, как проводит жаркие дни

Солистка группы “НеАнгелы” Слава Каминская обустроила бассейн прямо на балконе-террасе своей роскошной квартиры. Теперь певица может плескаться в воде и загорать не выходя из дома.

Несколько кадров домашнего отдыха артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На снимках Слава запечатлена со своими детьми – 5-летним сыном Леоном и 4-летней дочкой Лаурой. На одном фото звездная мамочка красиво позирует, а на других – дурачится со своими малышами.

Фото: instagram.com/babaslavka

“Чилимся. Дельфин и русалка”, – подписала веселые фото знаменитость. Для домашнего отдыха Слава выбрала купальник нюдового оттенка, который подчеркивает ее роскошное декольте.

Поклонники Каминской оценили ее идею с бассейном, а также восхитились фигурой певицы и отметили ее схожесть с Анджелиной Джоли.

“Стала похожа на Анджелину Джоли”, “Красотка”, “Шикарная”, “Первое фото – прямо очень похожи на Малефисенту. Очень красиво”, “Хороша русалка”, “Красавица”, – восхищаются фанаты.

Фото: instagram.com/babaslavka

Фото: instagram.com/babaslavka