В Австралии шахматы назвали расистским видом спорта

Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) попыталась выяснить, не являются ли шахматы расистским видом спорта.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Такой вопрос озадачил ABC ввиду того, что по правилам игры белые фигуры ходят первыми. Позже на эту проблему отреагировал 13-й чемпион мира по шахматам россиянин Гарри Каспаров. Так, бывший гроссмейстер написал в Twitter: “Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы – расистская, пожалуйста, возьмите го – там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков на такие “расследования“.

Ранее “источник” сообщал, что ученые обнаружили в Норвегии настольную игру, которой насчитывается более тысячи лет.