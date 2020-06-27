Взрыв дома на Позняках: полиция провела обыски в “Киевгазе”

Полиция провела обыски в компании “Киевгаз” в рамках расследования взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках.

Об этом сказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, работники “Киевгаза” проводили проверку счетчиков в пострадавшем доме за день до взрыва.

При этом счетчики сняли, а вместо них установили специальные перемычки.

Полиция изъяла документацию и допросила работников газовой компании.

Обыски также проведены по месту жительства одного из сотрудников “Киевгаза”.

“Обыски провели и у слесаря, производившего замену счетчика в квартире, которая по версии следствия могла быть эпицентром взрыва”, – сказал Шевченко.

Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал “источник, ранее появились неожиданные подробности о взрыве многоэтажного дома в Киеве.