Подорвался на мине: на Донбассе пострадал украинский сапер

В субботу, 27 июня, на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве украинский сапер.
Как сообщает “источник”, об этом говорится на Facebook-странице штаба операции Объединенных сил.
“В районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил“, – отмечается в сообщении.
Военный доставлен в госпиталь, ему предоставлена медицинская помощь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ.