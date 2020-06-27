Подорвался на мине: на Донбассе пострадал украинский сапер

В субботу, 27 июня, на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве украинский сапер.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на Facebook-странице штаба операции Объединенных сил.

“В районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил“, – отмечается в сообщении.

Военный доставлен в госпиталь, ему предоставлена медицинская помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ.