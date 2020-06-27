День Конституции Украины 2020: поздравления в смс и прозе

Ежегодно 28 июня отмечается День Конституции Украины. В этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной закон независимого украинского государства. Работая над документом, депутаты оставались в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.

“источник” собрал поздравления в смс и прозе с Днем Конституции Украины.

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе— покой и радость.

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С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

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В этот важный праздник для страны и граждан — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

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С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украину,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу — силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.

…

Украинцы молодцы,

Они законы знают!

Конституцию даже дети

Все время сидят, читают!

И в праздник им желаем

Отлично отдохнуть,

Чтоб было море пива,

А рыбки чтоб — чуть-чуть!

…

Конституция, бесспорно,

Самый важный документ,

И во всей стране огромной

Ее чтут уж много лет.

И пусть вносятся поправки

В интересах всех людей,

Чтобы жизнь вся длилась сладко

В Украине много дней!

…

Пусть Украина процветает,

Пусть власть дает инструкции,

Как жить, трудиться, отдыхать,

Определяет Конституция.

Народ страны пусть будет счастлив,

Живет в достатке и растет,

Пусть никогда войны не знает,

И будет мир из года в год!

…

С Днем Конституции от сердца

Я вас сегодня поздравляю.

Порядок чтоб закон хранил

Я вам от сердца пожелаю.

Пусть самый важный документ

Всем гарантирует свободу,

Несправедливости не даст

Для воли никакого ходу.