День Конституции Украины 2020: поздравления в смс и прозе

Ежегодно 28 июня отмечается День Конституции Украины. В этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной закон независимого украинского государства. Работая над документом, депутаты оставались в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.
“источник” собрал поздравления в смс и прозе с Днем Конституции Украины.
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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе— покой и радость.
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С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!
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С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
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В этот важный праздник для страны и граждан — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!
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С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украину,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
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Украинцы молодцы,
Они законы знают!
Конституцию даже дети
Все время сидят, читают!
И в праздник им желаем
Отлично отдохнуть,
Чтоб было море пива,
А рыбки чтоб — чуть-чуть!
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Конституция, бесспорно,
Самый важный документ,
И во всей стране огромной
Ее чтут уж много лет.
И пусть вносятся поправки
В интересах всех людей,
Чтобы жизнь вся длилась сладко
В Украине много дней!
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Пусть Украина процветает,
Пусть власть дает инструкции,
Как жить, трудиться, отдыхать,
Определяет Конституция.
Народ страны пусть будет счастлив,
Живет в достатке и растет,
Пусть никогда войны не знает,
И будет мир из года в год!
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С Днем Конституции от сердца
Я вас сегодня поздравляю.
Порядок чтоб закон хранил
Я вам от сердца пожелаю.
Пусть самый важный документ
Всем гарантирует свободу,
Несправедливости не даст
Для воли никакого ходу.