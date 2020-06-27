Полицейские проверки: сотни заведений в Украине нарушали правила карантина, фото

Во время полицейских рейдов, которые продолжались в Украине двое суток, было составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сайт Нацполиции.

Для проведения проверок по соблюдению установленных требований в условиях адаптивного карантина было организовано 640 рейдовых групп. Всего было проверено более 6 200 заведений, из которых почти 3500 предприятий торговли, 2000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.

Как сообщили в полицейской пресс-службе, за двое суток было составлено 355 административных протоколов в соответствии со ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К ответственности будут привлечены 28 директоров развлекательных заведений, 100 руководителей предприятий общественного питания и 227 директоров предприятий торговли. Для должностных лиц предусмотрен штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Как сообщал “источник”, пляжи Одессы, несмотря на карантинные ограничения, забиты отдыхающими. Ни о какой социальной дистанции и, тем более, масках, речи не идет.