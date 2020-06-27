Игорь Ласточкин рассказал, почему его жена избегает публичности

Игорь Ласточкин и его супруга Анна живут в счастливом браке уже 11 лет. Однако мало кто знает, как выглядит супруга юмориста. Он почти не публикует в соцсетях совместные с женой снимки и крайне редко выходит с ней в свет.

В YouTube-проекте Маши Ефросининой “Экзамен” шоумен объяснил, почему его супруга избегает публичности и почему она редко появляется в его Instagram. По словам комика, Анна не любит выставлять себя напоказ и не хочет делать публичным свой “домашний вид”.

Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Как только Игорь просит сделать совместное фото, то в ответ слышит следующее: “Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок”.

Еще одной причиной отсутствия Анны в соцсетях мужа является то, что шоумену не нравится, как его супруга позирует на фото. По словам Ласточкина, в жизни его любимая – жизнерадостный человек, но как только включается камера – улыбка исчезает с ее лица.

Победитель “Танців з зірками” также рассказал, что несколько раз хотел записать с женой смешные видеоролики, но эта затея оказалось провальной. “Она не актриса вообще”, – говорит юморист.





Игорь Ласточкин и его возлюбленная Анна поженились в июне 2011 года. В апреле 2014 года у пары родился первенец – сын Радмир.

Фото: instagram.com/lastochkin_igor