Игорь Ласточкин рассказал, почему его жена избегает публичности

Игорь Ласточкин и его супруга Анна живут в счастливом браке уже 11 лет. Однако мало кто знает, как выглядит супруга юмориста. Он почти не публикует в соцсетях совместные с женой снимки и крайне редко выходит с ней в свет.
В YouTube-проекте Маши Ефросининой “Экзамен” шоумен объяснил, почему его супруга избегает публичности и почему она редко появляется в его Instagram. По словам комика, Анна не любит выставлять себя напоказ и не хочет делать публичным свой “домашний вид”.
Как только Игорь просит сделать совместное фото, то в ответ слышит следующее: “Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок”.
Еще одной причиной отсутствия Анны в соцсетях мужа является то, что шоумену не нравится, как его супруга позирует на фото. По словам Ласточкина, в жизни его любимая – жизнерадостный человек, но как только включается камера – улыбка исчезает с ее лица.
Победитель “Танців з зірками” также рассказал, что несколько раз хотел записать с женой смешные видеоролики, но эта затея оказалось провальной. “Она не актриса вообще”, – говорит юморист.
Игорь Ласточкин и его возлюбленная Анна поженились в июне 2011 года. В апреле 2014 года у пары родился первенец – сын Радмир.
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