Так же будет гореть и Кремль: мэр Конотопа сжег российский флаг

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин 27 июня сжег флаг России под зданием посольства страны-агрессора в Киеве.

Как сообщает “источник”, соответствующее видео он разместил в Facebook.

Он обратился к пророссийскому блогеру Анатолию Шарию со словами: “Шарий, передаю тебе привет и сжигаю твой флаг”.

Такой перфоманс Семенихин устроил в ответ на видеоблог, ранее размещенный о нем Анатолием Шарием.

“Так же будет гореть и Кремль“, – написал Семенихин под видео.

Как сообщал “источник”, ранее мэр Конотопа заявил, что нашел взрывоопасные предметы в своем автомобиле. По его словам, в машину ему подбросили 5 боевых гранат.

Семенихин добавил, что ровно год назад на его жизнь было совершено покушение.