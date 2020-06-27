Саакашвили считает, что в Украине нет государства: видео эмоционального заявления

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который недавно возглавил исполком Нацсовета реформ, заявил, что в Украине нет государства, его вытеснили чиновники.

Такое заявление Саакашвили сделал в эфире телеканала “Украина 24”.

“В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют, – “источник”) именем несуществующего государства. Потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник“, — сказал он.

Политик добавил, что качество жизни в Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.

“Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет“, — эмоционально резюмировал Саакашвили.

Как сообщал “источник”, недавно известная телеведущая Тина Канделаки заявила о домогательствах со стороны Михеила Саакашвили.