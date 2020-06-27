На Банковой провели конопляный марш: фото и видео акции

В Киеве под Офисом президента провели акцию “Наше право — жить без боли”, которую организовала инициатива “Конопляный Марш Свободы”. В ней приняли участие также несколько пациентских, ветеранских и молодежных сообществ и политсил.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “hromadske”.

Участники митинга требовали от власти поддержать правовое регулирование обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

Организаторами акции стали Украинское сообщество людей с рассеянным склерозом, Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью, сообщества “Афина. Женщины против рака”, “Ветераны за медицинский каннабис”, организации “Городские инициативы и Общественные Трансформации”, “Украинские студенты за свободу”, клуб Otel’ и партии “Демократическая секира” и “Партия Зеленых”.

Учасники акции призвали президента, правительство и парламент принять меры для скорейшего предоставления тяжелобольным пациентам доступа к препаратам на основе медицинского каннабиса.

Кроме того, они требуют отчета о провале внедрения Стратегии государственной политики в отношении наркотиков — а именно ее составляющей, которая предусматривает научные исследования каннабиноидов.

Участие в митинге приняли около сотни людей. На месте работает полиция диалога. Из-за эпидемии коронавируса организаторы отказались от проведения марша, ограничившись акцией возле Офиса президента.

Как сообщал “источник”, в Украине хотят повысить порог хранения наркотиков, после которого наступает уголовная ответственность.