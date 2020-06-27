Под Львовом нашли могильник времен Древнего Рима: фото уникальных находок

Под Львовом археологи обнаружили древние захоронения, которые могут быть могильником древнеримского времени, так называемой Черняховской культуры. Территорию планируют исследовать тремя методами: георадаром, биолокатором и прибором для измерения электромагнитных полей.

Как передает “источник”, 26 июня на урочище Краткая Сторона начала работу совместная научная экспедиция Института археологии ЛНУ имени Ивана Франко и Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины, сообщили на Facebook-странице Краеведческого музея города Буск.

Могильник был обнаружен случайно – житель одного из пригородов Буска во время земляных работ на приусадебном участке на глубине более 1 метра в слое песка наткнулся на скопление человеческих костей. Он прекратил работу и сообщил о находке местным краеведам.

“По предварительным предположениям, захоронение девочки в возрасте 10-12 лет датируется II-IV ст. нашей эры и может быть частью большого могильника сообщества, заселявшего территорию города почти 2 тысячи лет назад (так называемые “поля погребений” Черняховской культуры)”, – рассказали в музее.

Также на захоронениях был найден сопутствующий инвентарь: стеклянное прясло с волнистыми узорами, железная фибула и пряжка. Все находки передали для дальнейшего изучения и идентификации специалистам из Института археологии Львовского университета.

Как сообщал “источник”, ранее в Чернигове археологи обнаружили древнерусское захоронение и древние здания напротив Центрального рынка.