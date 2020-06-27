Карпаты – Львов: онлайн видео трансляция

В субботу, 27 июня, в рамках 28-го тура чемпионата Украины состоится львовское дерби между “Карпатами” и одноименным клубом. Встреча пройдет в Луцке на стадионе “Авангард”.

“источник” проведет онлайн-трансляцию матча “Карпаты” – “Львов”.

Начало встречи – в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

28-й тур

КАРПАТЫ – ЛЬВОВ

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются гости. На победу “Львова” принимаются ставки с коэффициентом 2,23. Ничья оценивается котировкой 3,24. На выигрыш “Карпат” можно поставить с коэффициентом 3,40.

Это будет четвертая встреча команд в текущем сезоне. Все три предыдущие матчи между ними завершились вничью.

“Карпаты” замыкают турнирную таблицу чемпионата Украины, набрав в 23 матчах 14 очков. “Львов” находится на предпоследней, 11-й позиции, имея в активе 22 балла после 27 игр.