Плевать на карантин: появились впечатляющие видео переполненных пляжей в Одессе

Пляжи Одессы, несмотря на карантинные ограничения, забиты отдыхающими. Ни о какой социальной дистанции, и тем более масках, речи не идет.

Как сообщает “источник”, соответствующие кадры, снятые 27 июня, опубликовали в Telegram-канале “Teza”.

“Одесские пляжи уже забиты людьми. Которым безразлична дистанцию и ежедневные коронавирусные рекорды“, – подписал видео автор публикации.

Как видно на кадрах, люди на пляжах находятся очень близко друг к другу, пренебрегая советами медиков сохранять дистанцию, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Кроме того, среди толпы много детей.

Вместе с тем, как сообщал “источник”, по состоянию на утро 27 июня в Одесской области было подтверждено 1567 случаев заболевания коронавирусом. По всей Украине за сутки добавилось 948 новых случаев COVID-19.

При этом руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин предупредил, что одним из факторов сдерживания распространения коронавируса является сознательность каждого человека и соблюдение четырех важных моментов.