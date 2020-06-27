Сколько в Украине будет стоить платная учеба в вузах: названы цены

В 2020 году цены на обучения в вузах изменились и ввелись определенные ограничения.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ZN.UA.

Ранее цену на контракт устанавливали сами учебные заведения, но сейчас система изменилась.

“Университетам показали вилку, в пределах которой может колебаться цена на контракт. Теперь четко определена сумма (так называемая индикативная себестоимость), ниже которой цену за обучение опускать нельзя. Она определена для каждого университета в отдельности”, – говорится в сообщении.

Для каждого региона планы по цене в вузы разные.

“В Киеве стоимость контракта составит не более 47 329 гривен в год, в Харькове – 27 243 грн, в Одессе – 27 738 грн, Львове – 27 813, Днепре – 32 253 грн”, – пишут в издании.

Среди самых высоких цен на обучение 9 вузов: КНУ имени Тараса Шевченко, Киевский университет культуры и искусств, Национальный университет “Одесская юридическая академия”, Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (Харьков), Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта, Львовский институт экономики и туризма. стоимость контракта за год стартует от 27-39 тысяч гривен.

Во вторую группу по стоимости обучения входят 30 учебных заведений. Цена составляет 20-27 тысяч гривен. Еще в 97 вузах стоимость контракта будет стартовать от 13-20 тысяч гривен в год.

Самое дешевое обучение зафиксировано в 24 университетах страны. Там стоимость контракта можно будет опустить до 6-13 тысяч гривен в год.

Но ограничения цен на контракт касается не всех специальностей, а только тех, которые являются самыми престижными. Например, в обучении на маркетологов, дизайнеров, юристов, журналистов, политологов и тому подобное. На эти специальности подаются много заявок каждый год. А на факультет математики-физики-инженерии желающих не столько много, потому цены останутся прежними.

Как сообщал “источник”, в Украине в конце лета начнется вступительная кампания, она продлится с 1 по 22 августа.