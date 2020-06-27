На пляжах Азовского моря нашествие больших медуз: фото

В разгар пляжного сезона на побережье Азовского моря наблюдается нашествие крупных медуз, они заполонили пляжи Бердянска.

Об этом сообщает корреспондент “источника”.

“Сколько лет отдыхаю, не видел таких с 1989 года“, – констатирует он.

Как видно на фото, достаточно крупные особи медуз заполонили побережье.

Как сообщал “источник”, ранее на курорте Бердянск (Запорожская область) медузы-гиганты начали “атаковать” отдыхающих. C 18 июня пользователи соцсетей начали размещать фото и видео ожогов, полученных отдыхающими после контакта с медузами подвида корнерот.

Кроме того, летом прошлого года, группа дайверов в Херсонской области засняла видео с нашествием медуз и креветок на глубине Азовского моря.