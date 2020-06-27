Просто и дешево: какие особенности и стоимость отдыха на курорте Приморское

Для тех, кто ищет тихий отдых на Черном море, отлично подойдет небольшой курортный поселок Приморское. Он порадует доступными ценами, относительно удобными песчаными пляжами и тихой атмосферой.

“источник” рассказывает об отдыхе в Приморском.

Этот поселок, расположенный между Лазурным и Железным Портом, раньше назывался Большевик, но в 2016 году селение “декоммунизировали”, изменив название.

Учитывая, что Приморск – это, прежде всего, бюджетный пляжный отдых, то и развлечения тут соответствующие: луна-парк, детские и пляжные аттракционы.

Просматривая сайты с предложениями отдыха в Приморском, нужно всегда делать поправку на местные особенности. То, что тут назовут “гостиницей” или “отелем”, в Лазурном и тем более в Железном Порту – назовут базой отдыха или пансионатом. Дело не в том, что собственники бизнеса вводят потенциальных отдыхающих в заблуждение. Просто на фоне местного неказистого сервиса, их заведения – это, действительно, “гостиницы”.

“Базой отдыха” может оказаться, как здание советской постройки, так и специально оборудованное частное домовладение.

Если снимать жилье в частном секторе, то в июне-августе за одного человека придется выложить 150-200 гривен в сутки. Взамен отдыхающие получают трех или четырехместный номер с удобствами: туалет и душ в номере, кухню, холодильник, кондиционер и телевизор. Питание отдыхающие обеспечивают себе сами.

Базы отдыха и пансионаты предлагают примерно такие же условия по ценам – около двух сотен за место. Разница лишь в разнообразии номеров. В пансионатах Приморска можно снять двухкомнатный номер на четыре персоны за 1000 гривен в сутки.

Отели и гостиницы в Приморске пусть и уступают Скадовску или Железному Порту, но и стоят дешевле. Стандартный двухместный номер обойдется в июле 1000 гривен в сутки. В номере сделан свежий ремонт, все удобства в наличии, есть доступ к интернету, во дворе – детская площадка и бассейн. Есть возможность заказать питание.

В Приморск можно добраться на автомобиле или воспользоваться услугами частных перевозчиков, обеспечивающих в сезон доставку отдыхающих из ближайших районов и областей. Аналогично с другими курортами области, можно сначала добраться к Херсону на поезде, а затем, пересев на рейсовый автобус, прибыть в Приморск.

Детальнее о черноморских курортах Херсонской области, среди которых наиболее известны Скадовск, Лазурное, Железный Порт и Приморское, читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть на черноморских курортах Херсонской области.