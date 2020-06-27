Как живут на Прикарпатье в селах, отрезанных от цивилизации наводнением: фото и видео

На Прикарпатье из-за наводнения несколько сел остались “отрезанными от мира”.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Паводок наделал бед в Верховинском районе, оставив вне цивилизации села Быстрецкого и Зеленского сельских советов. Из-за потопа были разрушены дороги и мосты.

Жительница села Дземброня Мария Максимюк рассказала, что ей с сыном и сестрой пришлось пройти 18 километров, чтобы купить медикаменты и продукты. Лекарства были очень нужны, ведь у Марии инвалидность II группы.

“Мы так пролезали… Такое большое пришло наводнение, унесшее в селе все мосты, что идут во дворы. Кроме того, дороги вообще забрало. Мы не могли даже в магазин выбраться, только вчера власти какую-то переправу сделала. Хотя в магазине ничего нет, ни продуктов, ничего, потому что это маленький магазин. И так мы пошли, как говорится, вплавь по тем дорогам, после всего. Там есть по кусочку дороги, один человек у краешка перейти, есть куски, где мы вообще по скале лезли, где вообще дороги нет, все забрало”, – рассказала Максимюк.

По словам секретаря Быстрецкого сельского совета Галины Тануляк, для сообщения с Верховиной нужно восстановить 5 км дороги местного значения Ильци-Буркут, которая находится на балансе областного совета.

“У нас все началось с 12 июня, так как это начались оползни, там где подмыло. С тех пор началось, почти постоянно работал в урочище экскаватор, убирали и гребли, там был сдвиг на дорогу. 24 июня был вертолет, который доставил медикаменты и частично продукты, забрал роженицу. 26 июня тоже был вертолет, привез продукты: муку, хлеб, воду питьевую”, – отметила Тануляк.

В Быстреце живет 312 человек, в Дземброни – 247. От Верховины их отделяют около 18 км бездорожья. Жителям населенных пунктов, входящих в Зеленский сельский совет, к ней еще дальше. У них также нет интернета.

Как сообщал “источник”, Соединенные Штаты Америки решили поддержать Украину и выделить средства на борьбу с разрушительной стихией на западе страны.