Больницы в Украине переполнены: врач рассказал, где ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

Многие украинские больницы переполнены больными COVID-19, однако это замалчивается.

Об этом в интервью “источнику” рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин.

Он опроверг мнение, бытующее среди многих украинцев, что якобы сейчас в больницах много свободных мест и поэтому рост количества больных не является критическим.

“Я не могу согласиться. Потому что когда мы на этой неделе, во вторник-среду, работали в Харькове, то увидели, что областная инфекционная больница переполнена более чем на 100% больными Covid-19. Инфекционное отделение 13-й больницы в Харькове также полностью переполнено больными коронавирусом“, – отметил эпидемиолог.

Также он рассказал о ситуации в Полтаве и других украинских городах.

“В четверг мы работали в Полтаве – там еще сдерживают большую заболеваемость, и там неплохо отработан вопрос на уровне ОГА, есть четкая координация. Поэтому, где есть четкие действия со стороны местных властей, болезнь удается сдерживать. Но и неконтролируемая ситуация, которая уже сложилась во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Харькове, очень скоро станет реальностью во всех регионах Украины“, – констатировал Александрин.

При этом, по его мнению реальное положение дел с коронавирусом замалчивается.

“Потому что вопрос инфекционных заболеваний носит сугубо политический характер. Это большая редкость, когда на ток-шоу допускают врачей-инфекционистов и эпидемиологов. Но у нас постоянно слышат политиканов. И даже главный государственный санитарный врач занимается уже полностью политикой, а не своим делом“, – резюмировал медик.

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