Я созрела: молодая жена Виктора Павлика публично извинилась перед бывшей супругой певца и онкобольным сыном

Молодая супруга Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова публично извинилась перед бывшей женой музыканта Ларисой Созаевой и их сыном Павлом, который борется с онкологией.

На своей странице в Instagram девушка записала “сториз”, где просит прощения за свои неосторожные высказывания. “Я созрела к тому, чтобы публично извиниться перед Ларисой и Пашей за то, что я вынесла личную информацию, которую не имела права выносить”, – говорит Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

“Я хотела этим показать для всех людей, которые против нас, что несмотря ни на что вы целая семья, вы заботитесь о вашем сыне. Я никогда этому не препятствовала и так будет всегда. Я искренне прошу прощения, если я обидела Ларису или Пашу своим высказываниями. Я не имела в виду ничего плохого, а наоборот, что вы одно целое, вы одна семья и несмотря ни на что будете вместе до конца”, – добавила Репяхова.

Напомним, 26 июня бывшая супруга музыканта Лариса Созаева опубликовала в Фейсбук эмоциональный пост, в котором заявила, что Екатерина Репяхова “унижает семью музыканта и делает все, чтобы его родные пострадали”. В частности, выносит на публику всю личную информацию, которой с ней делится артист.

Женщина попросила защитить ее от Репяховой и потребовала у девушки публичных извинений. А также пообещала удалить пост, если Екатерина выполнит ее условия. Стоит отметить, что Созаева сдержала свое обещание.

В тот же день молодая супруга Павлика в комментарии theLime заявила, что не видит повода извиняться перед бывшей женой музыканта. К тому же Репяхова не понимает, о каких унижениях в своем эмоциональном посте заговорила женщина.