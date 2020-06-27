Громкое дело о взятках: суд принял решение по экс-главе Кировоградской ОГА

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного должностного лица этой же ОГА, которых подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП на своей Facebook-странице.

“Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере 10 млн гривен, для его пособника – 5 млн гривен. Срок действия мер – 60 суток“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, по версии предварительного следствия, руководитель ОГА Андрей Балонь планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части взятки в размере 100 тысяч гривен.