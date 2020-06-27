Ученые сделали интересное открытие про Плутон

Ученые сделали открытие и узнали, что на Плутоне существует океан.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на CNN.

Благодаря геологическим наблюдениям за поверхностью планеты астрономы нашли подтверждение своим догадкам. Они обнаружили, что ранее Плутон был теплым, потому там существовал жидкий океан.

Сейчас это холодная карликовая планета, которая вращается вокруг Солнца на краю нашей солнечной системы. Температура ее поверхности минус 192,2 – минус 202,2 градуса по Цельсию. Но новое исследование доказало, что так было не всегда.

Исследователи долго думали, что Плутон зародился как ледяная сфера, когда он образовался в поясе Койпера, где живут холодные темные объекты.

Некоторые ученые также считают, что под ледяной оболочкой Плутона находится жидкий океан, толщина которого 400 км. Но они думали, что он сформировался позже в истории Плутона, благодаря нагреванию и распаду радиоактивных элементов в ядре. Этого тепла могло быть достаточно, чтобы растопить лед и образовать подземный океан.

Но после полета космического корабля около Плутона ученые получили изображения и новые данные. Сейчас исследователи смоделировали и сравнили сценарии с горячей и холодной формацией.

Они заявили, что если бы океан образовался под льдом, то были бы заметны характерные сжатия на планете. В то же время если бы Плутон изначально был горячим и с жидким океаном, а потом замерз, тогда на его поверхности появились бы расширение.

“Мы видим много свидетельств расширения, но мы не видим никаких свидетельств сжатия, поэтому наблюдения более согласуются с тем, что на Плутоне сначала был жидкий океан”, – говорят ученые.

Независимо от того, как образовался Плутон, сегодня его океан поддерживается теплом радиоактивного распада в скалистом ядре карликовой планеты, а толстая ледяная оболочка изолирует океан под ним.

Эти данные также свидетельствуют о том, что другие большие планеты-карлики в ледяном поясе Койпера сформировались аналогичным образом и изначально имели под поверхностью океаны.

Это означает, что эти подземные океаны могли взаимодействовать с каменистыми материалами и могли даже намекать на прошлую потенциальной обитаемости или уникальную химию океана в своей истории – но пока нет данных, подтверждающих это.

Как сообщал “источник”, в сети появилось впечатляющее видео спутников Нептуна, которые находятся в крайне необычном резонансе, напоминающем танец.