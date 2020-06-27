Настя Каменских показала, как этим летом носить трендовый неон – образ певицы легко повторить

Неон – один из главных трендов лета 2020. Вещи кислотных оттенков, к примеру, салатового, малинового и оранжевого, полюбились не только нам с вами, но и знаменитостям. Так, Настя Каменских на своем примере продемонстрировала, как носить яркую одежду и с чем ее сочетать.

Несколько снимков певица опубликовала на личной странице в Instagram. На фото звезда демонстрирует стильный летний лук, который можно легко повторить.

Фото: instagram.com/kamenskux

На ней – короткие джинсовые шорты и неоново-салатовый топ оригинального ассиметричного кроя с одним рукавом и молнией по диагонали. Вышивка на шортиках гармонично сочетается с кислотным верхом.

Стильный аутфит Насти дополнил новомодный маникюр “Разные руки”. Эта топовая идея дизайна ногтей заключается в подборе лаков разного оттенка. В случае певицы – белый и черный.

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских активно ведет лайфстайл-блог, в котором рассказывает о своей жизни и привычках. Недавно певица поделилась своим рационом питания, а теперь назвала ТОП-3 лучших упражнений, которые помогут сделать ягодицы красивыми и упругими.

Также певица рассказала, как им с мужем, рэпером Потапом, удается беречь любовь и мир даже на карантине. Секрет счастливых отношений Каменских видит в том, чтобы просто любить, но не растворяться в этой любви без остатка.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.