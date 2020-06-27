США дадут Украине крупную сумму для ликвидации последствий наводнений

Соединенные Штаты Америки решили поддержать Украину и выделить средства на борьбу с разрушительной стихией на западе страны.

Об этом сообщают на Facebook-странице U.S. Embassy Kyiv Ukraine.

С помощью USAID предоставят новое финансирование в размере 100 тысяч долларов.

“Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее говорилось о выделении 38 млн долларов на киберзащиту от США для Украины. Такое решение было принято по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций. В их ходе Украина и США согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты.