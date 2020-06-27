В Украине вводят обязательное ВНО по еще одному предмету

С мая 2021 года в Украине будет введена обязательная государственная итоговая аттестация в форме ВНО по математике.

Как сообщает “источник” со ссылкой на прес-службу Министерства образования и науки Украины, его введут в рамках Года математического образования в Украине в 2020/2021 учебном году.

“Международное исследование PISA-2018 показало, что 36% наших 15-летних учеников не достигают базового уровня знания по математике. Одной из инициатив, призванных решить эту проблему, стало объявление учебного года 2020/2021 Годом математического образования. В течение него мы планируем внедрить самые насущные и нужны детям и педагогам новации, а также закрепить мнение о том, что математика нужна каждому из нас в повседневной жизни“, – пояснила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Она добавила, что мероприятия Года математики охватят дошкольное, полное общее среднее, внешкольное, профессионально-техническое и высшее образование.

Как сообщал “источник”, с 25 июня по 17 июля в Украине проходит внешнее независимое оценивание (ВНО), которое в 2020 году из-за пандемии будет иметь свои особенности.