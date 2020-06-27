Он нас кормит: актер Ефремов отличился хвалебным заявлением про Путина

Российский актер Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельное ДТП в Москве, раскрыл роль политики в его уголовном деле и похвалил президента Владимира Путина.

Об этом сообщает ресурс Mk.ru со ссылкой на слова адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Правозащитник Ефремова пришел навестить его в пятницу, 26 июня, чтобы узнать о самочувствии актера.

“Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе. Естественно, об этом я поставил в курс своего подзащитного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам. Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили”, – рассказал Пашаев.

В деталях ДТП разберутся следователи и суд. Сам Ефремов отметил:

“Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше”, – заявил актер.

Он также отметил, что в политической части по поводу внесения изменений в Конституцию РФ он не разбирается, потому не может ничего сказать. Однако хорошо относится к социальной поддержке, которая будет гарантирована в случае принятия изменений.

Пашаев также попросил прокомментировать Ефремова его стихотворения, которые опубликованы на YouTube-канале “Гражданин поэт”.

“Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа”, – сказал актер.

Он также отметил, что клоун – это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях.

Как сообщал “источник”, в четверг, 25 июня, в годовщину смерти матери у актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, случился сердечный приступ.