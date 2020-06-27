День Конституции Украины 2020: поздравления в стихах и картинках

В воскресенье, 28 июня, в Украине отмечается День Конституции. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Конституцию.
“источник” собрал поздравления в стихах и картинках на День Конституции Украины.
Примечательно, что День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.
В этот праздник горделивый,
Пожелаю стать счастливой
Всей стране своей большой.
Каждый третий здесь герой.
И законы нужно чтить,
Чтобы родину любить.
Это очень-очень важно,
Поздравляю всех отважно!
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
Сегодня праздник очень важный,
Ведь Конституция была стране дана,
Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,
Чтобы сбылась заветная мечта!
Еще желаю я удачи и терпенья,
Всех благ родной твоей стране,
Чтобы хорошее лишь настроение,
Процветания Украине и тебе!
Неведомо солнцу уныние.
Лучи в облаках смеются.
Они поздравления шлют Украине
От нас нынче с Днем Конституции.
Хоть время несет перемены,
У власти меняются лица,
Пускай остаются всегда неизменны
Все те основного закона страницы,
Где признана жизнь человека бесценной!
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас, друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
Как сообщал “источник”, по случаю Дня Конституции украинцы будут иметь дополнительный выходной – свободными от работы днями будут 27, 28 и 29 июня.