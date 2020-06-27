Экс-“Холостяк” с женой рассказали, как потеря ребенка едва не привела к разводу

После участия в шоу “Холостяк-7” на канале СТБ Дмитрий Черкасов женился на своей возлюбленной Александре, у которой на тот момент был 8-месячный сын Тимофей. Спустя около года после свадьбы у пары родился общий сын Марк, а в прошлом году жена пловца снова забеременела. Но малыш так и не родился – на шестой неделе у Саши случился выкидыш.

Об этом супруги рассказали в интервью YouTube-каналу “Прямой вопрос”. По словам пары, это был очень тяжелый период в их семье, который едва не закончился разводом. “Это был тяжелый кризис в нашей семье. Мы практически развелись”, – вспоминает Александра со слезами на глазах.

Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov

Когда девушка потеряла ребенка, Дмитрий от нее отдалился. “Сашу очень сильно накрывали гормоны, она тяжело это переносила. Я старался подходить, но Саша хотела быть наедине. Я понимал этот так: Если мне сказали отойти – я отхожу и не влажу”, – объяснил свое поведение спортсмен.

А Саша восприняла поведение мужа как равнодушие и накопила немало обид.

“Я восприняла холод Димы как равнодушие, а не то, что он не хотел лишний раз нажимать на какие-то не те ноты. Потому что у меня были истерики, я не контролировала себя: я кричала, плакала. Он не трогал меня, а я восприняла это как холод и равнодушие. Это все у нас кипело и в один момент мы все выговорили друг другу. Тогда мы ехали домой с пониманием того, что мы разводимся”, – говорит жена спортсмена.

Но несмотря на все эти трудности, паре удалось сохранить брак. “Мы поняли, что любим друг друга, у нас есть дети. Это было очень тяжело, но эта ситуация сделала нас сильнее”, – отметила Александра.





Дмитрий Черкасов принимал участие в седьмом сезоне шоу “Холостяк”. С Александрой пловец познакомился в соцсетях сразу после выхода финального эпизода реалити. В сентябре 2018 года влюбленные поженились, но на протяжении девяти месяцев держали этот факт в тайне. В феврале 2019-го у супругов родился сын Марк.

Александра в этом году принимала участие в шоу “Супермама” канала СТБ и стала его победительницей.

Фото: instagram.com/cherkasova__aleksandra