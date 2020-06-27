День молодежи 2020: яркие поздравления в картинках и стихах

День молодежи в Украине ежегодно отмечают в последнее воскресенье июня.

В 2020 году праздник выпал на 28 июня.

Пусть молодым везде дорога,

Отличных дней чтоб очень много.

Здоровых сил и дружбы вам,

Дорогу, каждый выбрал сам.

Родных побольше. Иногда,

А может чаще, чтоб родня

Вам помогала в вашем деле,

Отличном, сделанном умело

К вершине двигаться вам смело.

Риск чтоб бодрил, заставляя идти

Удач и успехов на длинном пути!

Ты живешь, пока ты молод,

И горит огонь в душе.

Возраст в паспорте не повод,

На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.

Круто звучит – День молодежи!

А наша молодость – в сердцах.

Я поздравляю тебя тоже,

Пусть все горит в твоих руках,

Пусть дело спорится любое,

Ведь наше дело молодое –

Дерзать, творить, мечтать, дружить

И ярче всех на свете жить!

В День молодежи

Хочу пожелать,

Счастья – до дрожи,

Любовь не терять.

Быть позитивным

И радость нести,

В странствии длинном

Мечту обрести!

Молодежь сегодня прогрессивна,

И желаю людям молодым

Мимо бед не проходить пассивно,

Помогая людям пожилым.

Пусть улыбка на лице сверкает,

А еще желаю всей душой –

Пусть карман деньгами набивает

Ангелок удачи золотой!

В этот цветущий день июня

На праздник вышла молодежь!

Все мы когда-то были юны,

Порывом чистым он хорош!

Вы будьте веселы, чтоб струны

Звенели в уголках души,

Играли сонм мелодий чудных,

Мгновенья были хороши!

Молодежь идет вперед,

Им не нужен задний ход.

Поздравляем всех сегодня,

Пусть вам в жизни повезет.

Счастья, смеха и задора,

И размаха удалого.

Всех вам благ, добра и мира,

И побольше креатива!

Быть молодым – вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!

Вы давно уже не дети,

И до взрослых далеко.

С праздником поздравлю этим,

Жизнь пусть сложится легко.

А пока гуляй по полной,

Будет праздник ваш – улет!

Чтобы было вам что вспомнить,

Когда пенсия придет.

День молодежи – яркий праздник.

Он мир улыбками заполнил.

Народ друг друга поздравляет,

И каждый радости исполнен.

Быть молодым – большое счастье:

Ты весел, полон сил и смел.

Любой рубеж тебе подвластен,

Чего бы ты ни захотел!