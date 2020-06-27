В Киеве поставлен антирекорд по коронавирусу: свежая статистика

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 142 новых случая заболевания коронавирусом, всего в столице по состоянию на 27 июня 4 866 заразившихся COVID-19.

Как передает “источник”, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки – 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет, 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков- от 2 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Деснянском – 20. В Печерском и Дарницком районах – по 19 случаев.

“Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!“, – призвал Кличко.

Отметим, динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве ухудшается – днем ранее в столице было зафиксировано 115 новых случаев COVID-19.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро субботы, 27 июня, в Украине зафиксировано 948 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.