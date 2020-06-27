Под Киевом мужчина открыл стрельбу по людям: фото

В городе Вишневое мужчина, который был в компании, беспричинно начал стрелять в другую компанию людей из травматического оружия, после чего сбежал.

Как рассказывает “источник” со ссылкой на полицию Киевской области, один из пострадавших госпитализирован с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки.

“Работники Вишневского отделения полиции быстро установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В помещении хулигана полицейские обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно он стрелял в прохожего“, – сообщили в полиции.

Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Как сообщал “источник”, 22 июня в Мукачево произошла стрельба, неизвестные отрыли огонь на улице Верди, 6.