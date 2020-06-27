Напечатать деньги и раздать: сети взорвал “рецепт” от “слуги народа” выхода Украины из кризиса

Украинская экономика падает в пропасть, но для ее улучшения есть вариант – эмиссия.

Об этом сообщает народный депутат от партии “Слуга народа” Людмила Буймистер на своей Facebook-странице.

Она предложила разобраться в схеме, на которой “спекулянты зарабатывают на простых украинцах”.

“В то время как другие государства привлекают кредиты под 3% годовых. Нацбанк Украины берет деньги в долг под 10-15% через выпуск облигаций. Затем, раздает их госбанкам или размещает на депозитах. Поэтому процентные ставки по кредитам в Украине такие высокие. Эти деньги Нацбанк прокручивает внутри своей системы, получая по 23 млн долларов на каждой копейке. В результате никто не хочет брать такие дорогие кредиты и вкладывать в бизнес с его рисками”, – написала нардеп.

Буймистер отметила, что в итоге эти долги будут отдавать простые украинцы.

“А теперь представьте, если бы застрявшие в банковской системе деньги, а это, на секундочку, 200 млрд грн, были доступны украинским предпринимателям, а банки выполняли бы ту функцию, которую должны в цивилизованной экономике – финансировать бизнес, который создает рабочие места”, – подчеркнула депутат.

Она также предложила вариант в интересах украинского бизнеса и граждан.

“Раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу, выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу, дофинансировать жилищное строительство, строительство дорог и крупные инфраструктурные проекты, тем самым избежав повторения кризиса 2008 года”, – заявила Буймистер.

По ее словам, для финансирования всех этих программ государства объявляют эмиссию.

В сети прокомментировали слова нардепа.

Как сообщал “источник”, нардеп от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

Потом в сети активно обсуждали нашумевшее высказывание народного депутата.