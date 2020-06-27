8 дождей и жара выше 30 градусов: прогноз народного синоптика на июль

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что июль в Украине будет дождливым и жарким.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Сегодня”.

По его расчетам, в июле Украину ждет восемь дождей. Четыре пройдут через день в первой декаде, но только 1-3 июля (в зависимости от региона) это будут серьезные ливни, остальные – незначительные.

Затем будет 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше. Не спасет даже дождь, который пройдет 14-15 июня, наоборот, после него станет еще жарче.

Лишь к началу третьей декады температура снизится, но ненамного – до +25-27 днем. А вот последние 10 дней июля – снова дождливые, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего может быть наводнение на горных реках.

Всего, по расчетам Леонида Горбаня, за июль должно выпасть в среднем до 50 мм осадков. Они принесут в третьей декаде не прохладу, а даже холод, как для лета – днем будет не выше +20-22. И лишь с 30 июля столбик термометра резко пойдет вверх, снова ожидается +30 градусов.

“Июль, как и июнь, в этом году ожидается дождливым и с переменчивыми температурами, а вот август, наоборот, будет сухим и стабильно жарким“, – отметил Горбань.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз, какими будут июль и август в этом году.