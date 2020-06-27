Можем оказаться в международной изоляции: эпидемиолог рассказал, к чему готовиться украинцам

ВОЗ уже отнесла Украину к странам со стремительным распространением коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал “источнику” руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин.

В странах Европы в последние дни случаев инфицирования за сутки на порядок меньше, чем в Украине. Например, в Чехии – 50 больных в сутки, в Польше и Италии – чуть меньше 300. В то же время в нашей стране показатели уже достигли 1 109 случаев за 25 июня, а 26 июня зарегистрировано 948 зараженных.

“Это свидетельствует о том, что все ограничительные меры, которые были у нас введены, оказались неэффективными. В странах Европы ослабляют карантинные меры не просто так – у них были объективные причины. У нас этих причин не было. Когда украинцев два месяца держали по домам, мы не видели, чтобы государство отрабатывало какие-то меры инфекционной безопасности. Поэтому, как только мы немного ослабили, сразу увидели увеличение заболеваемости”, – отметил Александрин.

По его словам, сегодня уже некоторые страны Европы не пускают украинцев. Потому Украина может оказаться в международной изоляции из-за стремительного распространения коронавируса.

“Ни одна адекватная страна не разрешит въезд людей из стран с большим распространением COVID-19. Думаю, в ближайшее время количество запретов на въезд украинцев в страны Европы будет увеличиваться”, – подчеркнул врач.

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