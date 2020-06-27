Войска Путина могут отхватить еще один кусок Украины: известный генерал назвал срок

Россия планирует провести масштабные военные учения около Черного моря и захватить плотину на севере Херсонской области.

Об этом рассказал в эфире канала “Дом” экс-командир силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет “источник”.

По словам генерала, учения “Кавказ-2020” позволит РФ сконцентрировать огромное количество войск рядом с Черным морем. Потому уже осенью, в сентябре, они могут пойти в наступление.

Захват части Украины “позволит воде вернуться в Крым”, что и является планом Кремля. Ведь на полуострове не хватает пресной воды. А сейчас он еще страдает от засухи.

Также Ходжес подчеркнул, что для России Крым очень важен. Оттуда незаконно отправляют корабли в Сирию и Ливию, чтобы поддерживать там преступные режимы.

“Надеюсь, что ошибаюсь, но у меня есть видение, что во время учений россияне объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды. А потом скажут, что просто не было выбора”, – отметил Бен Ходжес и подчеркнул, что это было бы типичным поведением России, учитывая ее прошлые действия.

Как сообщал “источник”, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия все же планирует применить Вооруженные силы РФ для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Также читайте в материале “источник”: Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.