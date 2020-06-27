Крыму грозит серьезная катастрофа: ученый дал мрачный прогноз

Аннексированный Россией Крым страдает от засухи, на полуострове заканчивается не только техническая вода, но и питьевая.

Об этом рассказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк в интервью “Обозревателю”.

Он отметил, что засуха в целом охватила всю Европу. Многие страны и отдельные города Центральной и Восточной частей в этом году испытали сложности с водой и водоснабжением. Эта проблема касается не только Крыма, вся Украина проходит период маловодья. На юге, особенно в Одесской области, наблюдались грунтовые и метеорологические засухи.

В Крыму ситуация обострилась, особенно после 2014-го года, когда перестал работать Северо-Крымский канал по всей длине в 410 километрах – от Новой Каховки до Керчи. Из-за этого возникла прямая зависимость от осадков, снега, которые наполняют местные водохранилища.

“Если раньше у северного, степного, восточного и юго-восточного Крыма была прямая зависимость от переброски стока, из-за чего там ежегодно наблюдался дефицит воды, то в этом году весь полуостров, даже западный и южный, ощутил сложности, а из-за малоснежной зимы, еще и дефицит стока“, – пояснил эксперт.

Он добавил, что лето, повышение температуры и увеличение испарения усугубляют проблему. К тому же в условиях засухи и жары растет количество воды, которая расходуется на различные цели, в том числе и на питьевые нужды.

“Если раньше в восточной и юго-восточной части практически ежегодно объявляли режим чрезвычайной ситуации, то в этом году его могут объявить по всему Крыму. Уже известно, что есть много ограничений для водопользователей, в том числе и в сельском хозяйстве. В приоритете только питьевые нужды“, – говорит Яцюк.

По его словам, из-за этого возникают проблемы, в частности, техногенная для завода “Титан”, который использует водные ресурсы в технологическом цикле. Зона их распространения может быть не только на территории Крыма, но и на Херсонщине.

“Когда заводу “Титан” не хватит воды для технологического процесса, возможны выбросы, которые будут загрязнять окружающую среду и нести угрозу даже для жизней людей“, – предупреждает он.

Эксперт прогнозирует, что Симферопольское водохранилище достаточно обмелело и, учитывая маловодье, питьевой воды может не хватить жителям Симферополя и Севастополя.

“Чернореченское водохранилище, которое обеспечивает Севастополь, тоже имеет достаточно небольшие запасы. К тому же следует учесть потери в сети, недостаточность стока, поэтому Севастополь и Симферополь в первую очередь могут почувствовать нехватку воды. Я не говорю о восточной части полуострова – Керчь, Феодосия, где уже сейчас большие риски и в дальнейшем они будут только расти. Питьевой воды пока хватит, но ее подачу могут ограничивать“, – резюмировал Яцюк.

Как сообщал “источник”, на полуострове высыхает Симферопольское водохранилище. В сети поделились фотографиями экологической катастрофы.