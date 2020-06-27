Мечты сбываются: дочь Кузьмы Скрябина похвасталась дипломом врача

Дочь украинского музыканта Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма Скрябин, Мария-Барбара окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца и получила диплом врача.

Этим девушка похвасталась на личной странице в Instagram. Выпускница отметила, что специальность медика осваивала на протяжении шести лет. Это время для нее стало незабываемым.

Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

“6 незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются”, – написала дочь музыканта. На снимках Мария-Барбара запечатлена в коротком черном платье с акцентом на талии и солнцезащитных очках. В руках девушка держит долгожданный диплом специалиста.

Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Учеба в университете принесла Марии-Барбаре не только долгожданную профессию, но любовь. В прошлом году 22-летняя девушка создала семью со своим однокурсником Виктором Туром.

Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Свадьба состоялась 20 декабря 2019 года в одном из ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли Катя Осадчая, Дзидзьо и другие друзья молодой семьи.

Знаменитый отец девушки погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом, от чего Кузьма получил несовместимые с жизнью травмы.