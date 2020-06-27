В Киевской области усилили карантин: список ограничений

В пятницу, 26 июня, в Киевской области из-за увеличения количества зараженных коронавирусом снова усилили карантинные меры.

Об этом сообщают на сайте Киевской областной госадминистрации.

Отмечают, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%. Потому было решено ограничить:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Усилить контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

установить контроль по безусловному выполнению субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

Также в рамках ужесточения мер требуется:

провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области;

ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевского областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмене ослабление противоэпидемических мероприятий.

Ограничение введены до улучшению эпидемиологической ситуации в Киевской области.

Как сообщал “источник”, в Киеве снова могут ввести жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.