Ситуация в Украине остается тревожной: обновленные данные по коронавирусу в областях

По состоянию на утро субботы, 27 июня, в Украине зафиксировано 948 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Всего на данный момент в стране 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 110 летальных, 18 701 пациент выздоровел. Всего проведено 631 966 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1811 случаев;

Волынская область – 2161 случай;

Днепропетровская область – 1087 случаев;

Донецкая область – 415 случаев;

Житомирская область – 1371 случай;

Закарпатская область – 2640 случаев;

Запорожская область – 565 случаев;

Ивано-Франковская область – 2253 случая;

Кировоградская область – 642 случая;

г. Киев – 4866 случаев;

Киевская область – 2469 случаев;

Львовская область – 5004 случая;

Луганская область – 76 случаев;

Николаевская область – 392 случая;

Одесская область – 1567 случаев;

Полтавская область – 309 случаев;

Ровенская область – 3475 случаев;

Сумская область – 287 случаев;

Тернопольская область – 1876 случаев;

Харьковская область – 2046 случаев;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 777 случаев;

Черновицкая область – 4631 случай;

Черкасская область – 635 случаев;

Черниговская область – 519 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал “источник”, чтобы сдержать коронавирус в Украине следует обратить внимание на 4 основных фактора.