Ситуация в Украине остается тревожной: обновленные данные по коронавирусу в областях

По состоянию на утро субботы, 27 июня, в Украине зафиксировано 948 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Всего на данный момент в стране 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 110 летальных, 18 701 пациент выздоровел. Всего проведено 631 966 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 1811 случаев;
Волынская область – 2161 случай;
Днепропетровская область – 1087 случаев;
Донецкая область – 415 случаев;
Житомирская область – 1371 случай;
Закарпатская область – 2640 случаев;
Запорожская область – 565 случаев;
Ивано-Франковская область – 2253 случая;
Кировоградская область – 642 случая;
г. Киев – 4866 случаев;
Киевская область – 2469 случаев;
Львовская область – 5004 случая;
Луганская область – 76 случаев;
Николаевская область – 392 случая;
Одесская область – 1567 случаев;
Полтавская область – 309 случаев;
Ровенская область – 3475 случаев;
Сумская область – 287 случаев;
Тернопольская область – 1876 случаев;
Харьковская область – 2046 случаев;
Херсонская область – 191 случай;
Хмельницкая область – 777 случаев;
Черновицкая область – 4631 случай;
Черкасская область – 635 случаев;
Черниговская область – 519 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал “источник”, чтобы сдержать коронавирус в Украине следует обратить внимание на 4 основных фактора.