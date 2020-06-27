Все едут на выходные на море: фото и видео гигантской “тянучки” на трассе под Запорожьем

В Запорожской области, где зафиксировано много машин, которые едут в сторону моря, образовалась “тянучка”.

Об этом сообщает корреспондент “источника”.

Движение авто затруднено на участке трассы Запорожье-Васильевка из-за ремонта дороги. “Тянучка” растянулась приблизительно на 30 километров.

Местами машины стоят в пробке, а “тянучка” начинается в самом Запорожье и продолжается до населенного пункта Каменское недалеко от Васильевки.

Много машин даже по состоянию на утро – все едут к морю.

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Как сообщал “источник”, эпидемия коронавируса и карантин в 2020 году нарушили планы украинцев по летнему отдыху. Однако для того, чтобы хорошо отдохнуть в этом сезоне, необязательно ехать за границу. В Украине есть прекрасные места для пляжного отдыха на любой вкус и кошелек.

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