Семейный отдых на Черном море: какие цены в Лазурном и как туда добраться

Этим летом из-за карантина, многие украинцы будут отдыхать внутри страны. Поселок Лазурное, который расположен примерно в 30 километрах от Железного Порта, порадует приемлемыми ценами на размещение, удобными песчаными пляжами, относительно оборудованной прибрежной зоной и аттракционами для детей.

Подробно об отдыхе в Лазурном рассказывается в материале “источника”.

В соотношении цена-качество Лазурное представляет собой один из оптимальных вариантов для летнего отдыха с детьми. Перечень объектов размещений, по местным меркам, достаточно разнообразный: гостиницы, отели, пансионаты, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря и частный сектор.

Как обычно, наиболее простые варианты отдыха предлагаются в частном секторе. Цены стартуют от 80-100 гривен с человека в сутки до 250 гривен за “номер”. Под этим словом понимается комната в жилом доме на двоих, оборудованная кроватью, холодильником и микроволновкой. Двухместные “номера”, соответственно, – 480-500 гривен в сутки. Удобства на улице. Питание постояльцы организовывают себе сами.

Более удобный вариант – остановиться в одном из мини-пансионатов, которых в Лазурном достаточно много. В среднем цены на двухместные номера колеблются от 400 до 650 гривен в сутки. Трехместные – от 550 до 750 гривен в сутки, в зависимости от “фарша” и удаленности от моря. В таких номерах, как правило, сделан ремонт, мебель в хорошем состоянии, установлена бытовая техника, горячая вода и интернет доступны постоянно.

На территории пансионатов имеются зона отдыха, детская площадка, парковка, столовая либо кафе, зона для барбекю, места для курения и прочая инфраструктура. Большая часть гостей Лазурного останавливается именно в таких пансионатах.

Отелей и гостиниц тут относительно немного. Такие заведения отличаются от пансионатов и баз отдыха более качественными номерами и сопутствующей инфраструктурой: бассейны, бары, рестораны, номера для некурящих, ежедневная уборка номеров.

Условно дорогой отдых в Лазурном начинается от 900 гривен за двухместный номер в сутки. За трехместный номер “люкс” (по местным меркам) нужно будет выложить около 1200-1300 гривен в сутки. Номера, помеченные, как “семейный люкс” (рассчитаны на 4 человека) могут стоить около 1500 гривен в сутки.

Несмотря на многие достоинства, у Лазурного есть свои минусы. Из-за глубокого Черного моря вода прогревается медленно. Температура для комфортного купания (20-22 градуса) достигается к середине июня. Обычно летом температура воды тут колеблется в пределах 23-25 градусов.

Из-за холодных подводных течений и штормов (береговая линия в Лазурном ровная, отсутствуют препятствия для притока холодной воды) температура воды даже в самое летнее пекло может упасть до 16-17 градусов, что не способствует комфортному отдыху. Для тех, кто отдыхал на крымском Южнобережье такая ситуация вполне знакома: там холодные морские течения называют “низовками”.

В Лазурное проще всего добраться через Херсон. Между городом и поселком в сезон постоянно курсируют маршрутки. В зависимости от расположения, к Херсону можно добраться на поезде или на рейсовом автобусе.

Детальнее о черноморских курортах Херсонской области, среди которых наиболее известны Скадовск, Лазурное, Железный Порт и Приморское, читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть на черноморских курортах Херсонской области.