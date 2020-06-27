Агенты Путина предлагали боевикам деньги за убийство американцев в Афганистане: резонансные детали

Российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана убивать американских военных в Афганистане.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на The New York Times.

За выполнение задания по убийству военных коалиции, возглавляемой США в Афганистане, предусматривалось денежное вознаграждение.

По данным источников в руководстве США, эту информацию Пентагон узнал еще несколько месяцев назад. А в 2019 году в Афганистане убили 20 американцев.

Данные были получены во время допросов захваченных боевиков в Афганистане. Информация уже была передана президенту США Дональду Трампу.

В Белом доме сейчас думают об ответе России на такие действия. Среди решений отправка жалоб по дипломатическим каналам или новые санкции.

В то же время в Кремле отметили, что не знают о подобных обвинениях.

“Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим”, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте, ЦРУ и Талибане не стали комментировать данную информацию.

Как сообщал “источник”, ранее в сети публиковали историю внештатного агента ФБР Билли Рейли, который отправился в Донбасс, а через три года родители нашли его тело. Сепаратисты утверждали, что он попал к сотрудникам ФСБ.