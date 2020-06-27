На центральном вокзале в Киеве загорелся мужчина: видео и первые детали

В пятницу, 26 июня, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале загорелся человек.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ТСН.

Инцидент произошел возле пятой платформы поздно вечером, около 22:10. Горящего мужчину заметили очевидцы и сняли на видео из соседнего поезда, который уже тронулся.

Отмечают, что мужчина, возможно, “зацепер”. Он пытался проехать не внутри вагона поезда, а с внешней его стороны.

О состоянии здоровья пострадавшего, а также причины возгорания пока неизвестно.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика! 18+

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Как сообщал “источник”, в пятницу, 26 июня, на выезде из Киева загорелся ресторан недалеко от станции метро “Академгородок”. Огонь очевидцы увидели из-за леса, потому подумали, что горит именно он.