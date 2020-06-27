Как украинцам сдержать атаку коронавируса: врач назвал 4 ключевых момента

Чтобы сдержать коронавирус в Украине следует обратить внимание на 4 основных фактора.

Об этом рассказал “источнику” руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин.

Главным он назвал оценивание рисков. Это означает, что каждый человек должен подумать об угрозе заражения и изменить свое поведение.

“Если мы заходим в закрытые помещения и видим, что кто-то кашляет, чихает или имеет явные признаки простуды, лучше в такие помещения не заходить. Также, когда мы работаем в офисе, и приходит коллега или руководитель, или лучший друг или подруга, и у них есть признаки простудных заболеваний, мы не должны быть толерантными. Мы должны подойти и сказать: пожалуйста, не подвергай нас опасности, иди домой и лечись”, – сказал врач.

Вторым пунктом он отметил проветривание помещений. Это правило должны соблюдать в любых заведениях, а также в квартирах.

“Сегодня жара на улице, мы закрыли окна, повключали кондиционеры – и у нас идет очень “хорошее” заражение помещений. Кондиционеры работают по принципу рециркуляции воздуха – высушивают воздух, создавая повышенную инфекционную опасность”, – заявил медик.

Он также выделил третье правило – придерживаться правильной гигиены рук на постоянной основе.

“Руки нужно качественно мыть с мылом – после того, как приходим с улицы домой, после туалета, перед едой и по мере их загрязнения. Если нет возможности помыть с мылом, мы должны обрабатывать их антисептиками. Обращаю внимание, что людям нужно перестать использовать многоразовые полотенца и перейти или на бумажные полотенца, или на сушилки для рук. При обработке антисептиком ВОЗ советует использовать растворы с содержанием спирта минимум 60%. Однако я до сих пор вижу, что у нас рекламируют 10-15% антисептики”, – подчеркнул Александрин.

А четвертым моментом является соблюдение социальной дистанции.

“Говорят, и одного метра достаточно, и полтора. Я настаиваю, основываясь на результатах зарубежного исследования, что дистанция должна быть около 2 метров. Тогда у нас будет минимальная возможность заболеть. Поэтому такую дистанцию надо держать даже с внешне здоровыми людьми”, – сказал врач.

По его словам, на этих пунктах должна основываться национальная кампания по преодолению COVID-19.

Подробнее читайте в материале “источника”: Украинцы второй раз не будут соблюдать карантин, потому что власть их обманывает – врач-эпидемиолог.