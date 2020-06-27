На выезде из Киева вспыхнул сильный пожар в ресторане: фото и видео

В пятницу, 26 июня, на выезде из Киева загорелся ресторан недалеко от станции метро “Академгородок”.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Огонь очевидцы увидели из-за леса, потому подумали, что горит именно он. Как выяснилось позже, возгорание произошло в ресторанном комплексе “Ярославов Вал”. Он расположен по адресу проспект Победы, 139, перед поворотом на Чайку.

На место выехали спасатели. Они установили, что огнем охвачено около 200 квадратных метров.

“Сложность заключается в том, что спасатели не могут найти работающий пожарный гидрант. Надеемся, что никто не пострадает”, – написали в сети.

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Как сообщал “источник”, в пятницу ночью, 26 июня, в столице сгорел торговый павильон, где погибла женщина.