Вранье – под строгим запретом: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 июня

По советам астрологов 27 июня лучше вообще не пытаться врать и замалчивать, даже с благими намерениями. Ведь вся сказанная неправда в этот день обязательно раскроется и обернется для вас не лучшим образом.

Как пишет “источник”, об этом сообщает ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

В этот день, как гласит старинная пословица, как аукнется, так и откликнется: будьте добры к людям, и они обязательно ответят вам тем же, и, соответственно, наоборот.

Телец (21.04 – 21.05)

Нежелательно давать обещания, которые вы, скорее всего, не сможете выполнить: сначала взвесьте свои возможности и только потом говорите “да”, чтобы не бросать слова на ветер.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Вам стоит помнить о том, что “слово – серебро, а молчание – золото”: чем меньше вы будете говорить, тем лучше, иначе сказанное сгоряча или невпопад слово может серьезно осложнить жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Если представится возможность проявить себя с лучшей стороны в глазах коллег и начальства, не пренебрегайте ею: авторитет в профессиональной сфере еще никто не отменял.

Лев (23.07 – 21.08)

Хороший день для перехода на новую работу: собеседование окажется удачным – вам удастся произвести на потенциальных работодателей приятное впечатление, так что должность, скорее всего, будет вашей.

Дева (24.08 – 23.09)

Используя все отпущенное вам сегодня звездами и природой красноречие используйте для того, чтобы убедить в своей правоте тех, от кого в той или иной степени зависит ваше благополучие.

Весы (24.09 – 23.10)

Важные дела запланируйте на первую половину дня: после обеда активность резко пойдет на спад, поэтому заниматься в это время стоит тем, что не потребует большого количества энергии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Весьма продуктивный день, в течение которого – разумеется, в случае правильного планирования – удастся совершить такое количество дел, на которое раньше уходила неделя.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Сегодня удачными будут любые переговоры – как делового, так и личного характера, поэтому, если вам необходимо достичь с кем-то договоренности, назначайте встречу именно на этот день.

Козерог (22.12 – 20.01)

Вам необходимо отказаться от негативных высказываний в адрес окружающих вас людей: они вернутся к вам бумерангом, поэтому желайте хорошего даже тем, кто не испытывает к вам добрых чувств.

Водолей (21.01 – 18.02)

В этот день можно оформлять важные бумаги и ходить по начальственным кабинетам – их хозяева будут настроены доброжелательно, и вам удастся решить все важные для вас вопросы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Сделать день – и происходящие в это время события – позитивными поможет соответствующее мышление: чем доброжелательнее вы будете смотреть на жизнь, тем больше улыбок от нее получите в ответ.

Как писал “источник”, астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака в июне 2020 года ждет успех.