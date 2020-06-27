Тропическая жара и грозы: чего ждать украинцам от погоды 27 июня

Сегодня, 27 июня, жаркое лето не отпустит всю территорию Украины.

Как пишет “источник”, об этом сообщает на своем сайте Укргидрометцентр.

В центральных областях ожидается переменная облачность. Температура днем от +28 до +31 градуса, ночью от +16 до +18. В восточных областях так же ожидается солнечная погода с переменной облачностью, днем до +30 градусов, ночью – до +20.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму будет жарче всего. Днем воздух прогреется до +33, а ночью опустится не ниже +19.

Чуть прохладнее будет на западе страны, здесь ожидаются грозы. Температура днем от +25 до +28, ночью – не ниже +14.

В Киеве погода будет жаркой, осадков не ожидается. Днем до +31, ночью – до +19.

Фото: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Как писал “источник”, до конца текущей недели погодная ситуация в Украине не изменится – местами температура воздуха будет подниматься до плюс 33 градусов, а западный регион продолжат поливать дожди.