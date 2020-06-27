Молодежный курорт с ночными тусовками: как доехать и сколько стоит отдохнуть в Железном Порту

В 2020 году летом украинцев ждут на отдыхе в Железном порту – в месте активного времяпровождения, тусовок и заведений.

Поселок расположен в 70 километрах от Херсона.

Цены

Этот курорт считается достаточно экономным, ведь стоимость жилья начинается от 100 гривен. За такую сумму можно снять комнату в частном секторе. Однако стоит обратить внимание, что личной уборной, душа и кухни там не будет. Зачастую эти помещения на улице в отдельном здании.

Иногда попадаются объявления о жилье за 50 гривен в сутки с человека. Но стоит быть готовым, что до моря будет далековато. В комнате может быть старая и потрепанная мебель.

Также есть на курорте и отели, пансионаты, базы отдыха. Зачастую снять такие можно с завтраком. Цена стартует от 350 гривен за сутки с человека. Но там могут быть и развлечения на территории, например, бассейн и детская площадка. Цена зависит не только от удобств, а и удаленности от моря.

Зачастую отели и гостевые дома расположены рядом с набережной – 50-100 метров. Там развита инфраструктура, условия проживания лучше, с собственной уборной и душем. Также часто в номере есть техника: чайник, холодильник, телевизор. Сумма такого жилья будет от 600-700 гривен.

Стандартный трехместный номер обойдется примерно в 1000-1100 гривен в сутки. Комплектация будет примерно такая же, как и у двухместных номеров. Для отдыха группе из 5-6 человек можно снять двух или трехкомнатные номера стоимостью в 1800-2200 гривен в сутки.

Помимо номеров, администрации гостевых домов обеспечивают охрану территории, подачу горячей воды, наличие скоростного интернета, бассейна, зоны для барбекю, парковки.

Развлечения

В Железном Порту вы точно не заскучаете. Там есть два аквапарка, один из которых на пляже, луна-парк с различными аттракционами, развлекательный комплекс для занятий дайвингом. Но помимо этого на курорте кипит тусовочная ночная жизнь. Множество клубов приглашают на танцпол. Ночные бары также работают для посетителей. Есть днем и детские дискотеки, кафе.

Как добраться

Доехать до ЖП можно на автобусе из Днепра, Запорожья, Кропивницкого, Кривого Рога. Также можно приехать на поезде в Херсон, а оттуда добраться на маршрутке, которые регулярно ходят с вокзала.

Подробнее читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть на черноморских курортах Херсонской области.