В Украине могут снова остановить общественный транспорт: первые подробности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.

Как сообщает “источник”, об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

По словам главы правительства, все будет зависеть от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

“Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта – это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта”, – отметил он.

Премьер подчеркнул, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей.

Инициатором остановки транспорта может стать столичный градоначальник.

“Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и вводить карантин на государственном уровне”, – завершил он.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, туристы с Украины прибыли в Албанию, после ослабления карантина и разрешения возобновить авиасообщение.