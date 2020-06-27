Украинцам с 1 июля повысят пенсии и соцвыплаты: кому и на сколько

С 1 июля в Украине вырастет размер минимальной пенсии – до 1712 гривен.

Об этом сообщает Главком.

Сообщается, что возрастет и надбавка пенсионерам за стаж – ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. С 1 июля эта сумма составит 17,12 гривен.

Связано это с тем, что с 1 июля увеличивается размер прожиточного минимума, в связи с которым возрастут размеры социальных выплат.

Обновленный прожиточный минимум выглядит так:

– общий показатель на одного человека в расчете на месяц – 2118 гривен;

– для детей до 6 лет – 1859 гривен;

– для детей от 6 до 18 лет – 2318 гривен;

– для трудоспособных лиц – 2197 гривен;

– для лиц, утративших трудоспособность, – 1712 гривен.

Интересно, что размер минимальной зарплаты не изменится, сейчас он составляет 4723 гривен. Что же касается пособия по безработице, его максимальный размер с 1 июля составит 8788 гривен.

Как писал “источник”, в “Укрпочте” предупредили о проблемах с доставкой пенсий и почтовой корреспонденции в западные области Украины, которые сейчас страдают от масштабных наводнений.