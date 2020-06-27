Кандидаты на премию Дарвина: сети позабавило видео странных женщин с веником в метро Киева

В киевском метро заметили странных женщин, которые пытались всем донести, что коронавируса не существует.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Киев Оперативный”.

Женщины ходили станциями метрополитена и призывали киевлян снимать маски.

Также, они заходили в вагоны метро, передвигались по ним и уверяли киевлян в нереальности COVID-19.

“Снимайте маски! Коронавируса не существует”, – кричали они.

В комментариях поднялась волна смеха и недовольства.

“Ну, психушки ж сокращают…вот и результат“, “Все об этом разводняке давно знают и правильно сделали,но они не учли,что зомбированным все равно будет пофиг“, “После чего первые буду лежать и кричать спасите – помогите.Такие должны сразу подписывать отказ от лечения и точка, не занимать места тех кого стоит спасать“, “Я так понимаю они на метро Дорогожичи едут, ведь рядом там психиатрия“, “А как их вообще пустили в метро без масок! Либо же тётечки все таки зашли в масках а потом сняли! Тогда зачем орать“, “Кто этих, инвалидов умственного труда, пустил вообще в метрополитен! Полиции на станциях нужно быть более бдительными, помимо того что без масок, так ещё ходят и пропагандируют“, – пишут они.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.